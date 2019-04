Gezinsbond organiseert ‘Vernieuwde rijopleiding’ Christian Hennuy

02 april 2019

De Gezinsbond van Tienen organiseert op donderdag 4 april van 19 tot 22 uur in CC De Kruisboog aan het Sint-Jorisplein 20 in Tienen de vorming ‘Vernieuwde rijopleiding’ met attest. Deelname kost 20 euro. Voor reservatie: https://www.gezinsbondtienen.be, 0473/ 46. 06. 31 of claudia.lissens@skynet.be