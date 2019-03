Gezinsbond organiseert tweedehandsbeurs Christian Hennuy

08 maart 2019

Op zondag 10 maart, van 14 tot 17 uur, is er in zaal Manège aan het Sint-Jorisplein in Tienen een tweedehandsbeurs, georganiseerd door de Gezinsbond Tienen. Het gaat om een beurs van kinderkleding en speelgoed. Er werd voor de verkopers voorrang gegeven aan de deelnemers die in oktober uit de boot vielen. De toegang is gratis.