Geslaagde eerste editie van Summer Madness 19 juni 2018

02u26 0

Design Peeters organiseerde voor het eerst een Summer Madness event aan de Ambachtenlaan, een pop-up minihandelsbeurs. Het evenement viel in de smaak bij de bezoekers, die in een ongedwongen sfeer kennis konden maken met enkele speciaalzaken uit de stad. Ook Tiens succesauteur Bart Debbaut was present, net als een mooi aanbod aan hapjes en tapjes. "Wij kijken nu al uit naar een volgende editie", besluit Steven Vanhoegaerden van Design Peeters.





(VDT)