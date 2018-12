Gerechtelijk onderzoek na steekpartij om geld Kristien Bollen

04 december 2018

Een 22-jarige man uit Landen raakte gisteren gewond bij een steekpartij in de Alexianenweg in Tienen. De man parkeerde rond 14 uur zijn auto in de Alexianenweg toen hij werd aangesproken door een andere man aan de overkant van de straat. De andere man, die vroeger een gokkantoor uitbaatte, was een verre kennis van het slachtoffer. De verdachte begon het slachtoffer onmiddellijk te bedreigen en stelde dat hij hem nog €500 moest. Hij gaf een trap tegen het hoofd van het slachtoffer en deelde vuistslagen uit. Hij haalde ook een mes tevoorschijn waarmee hij het slachtoffer stak in het aangezicht. Het slachtoffer liep een diepe wonde aan de wenkbrauw en een lichte wonde aan de mondhoek op. Hij werd twee dagen werkonbekwaam verklaard. Het slachtoffer kon wegvluchten en reed naar de politie. Die arresteerde de verdachte, een 26-jarige uit Tienen, in het gokkantoor in Tienen dat hij vroeger uitbaatte. De verdachte bekende de feiten. Hij wordt op dit moment voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van slagen en verwondingen.