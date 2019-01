Gepensioneerden geven aftrap jaarwerking Christian Hennuy

10 januari 2019

14u03 0

De gepensioneerdenbond S-Plus Sint-Margriete Houtem gaf de aftrap van het werkingsjaar met een Nieuwjaarsdiner in de Vogelzang in Kumtich. Voorzitter Lucien Dewaelheyns: “Elke tweede donderdag van de maand komen wij samen voor een koffienamiddag in het lokaal van de Boelisten aan het Houtemveld. Vroeger hadden we onze activiteiten in Centrum Houtem, maar daar gebeurt bijna niets meer. We staan ook paraat voor het Valentijnsbal van dinsdag 12 februari in de Manege. Vorig jaar hebben we twee dansnamiddagen ingericht en dat komt er weer aan. En elk maandag van 17 tot 17.45 uur is er aquagym voor senioren in zwembad de Blyckaert”. De gepensioneerdenbond telt op dit ogenblik 40 leden.