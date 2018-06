Gemeenteraad start vroeger voor WK 15 juni 2018

Donderdag 28 juni vindt de laatste gemeenteraad plaats voor de start van de zomervakantie. Die start vroeger dan normaal, namelijk om 18.30 uur.





"Zo kunnen we misschien nog meegenieten van de wedstrijd van onze Rode Duivels die avond", zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Die avond is het ook het Sweet City Festival op de Grote Markt. Met de vervroeging van de raad slaan we dus twee vliegen in één klap." (VDT)