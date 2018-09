Geld gestolen uit bedrijf 07 september 2018

02u25 0

In de Slachthuisstraat werd woensdagavond laat een diefstal gepleegd in een bedrijf. Een werknemer die om 23.30 uur aankwam stelde vast dat in een bureel alles overhoop was gegooid. Een ladekast was opengebroken, waaruit voor 250 euro aan kleingeld werd gestolen. Er waren geen sporen van inbraak. Vermoedelijk had de dader zich 's avonds laten insluiten in het bedrijf en was kunnen vluchten langs een open poort. (VDWT)