Geld gestolen bij bejaard koppel Kristien Bollen

08 november 2018

19u41 11

In de Keistraat in Grimde bij Tienen betrapten bejaarde bewoners woensdaganamiddag rond 15.10 uur een vreemde man in de hal van hun woning. Toen hij betrapt werd, sprak hij hen aan in een vreemde taal en nam de vlucht. Even nadien stelden de bewoners vast dat er een portefeuille met 120 euro inhoud gestolen was.