Geld en juwelen gestolen 05 maart 2018

In de Bostenberg heeft een woning afgelopen weekend ongewenst bezoek gekregen. De bewoonster was rond het middaguur vertrokken en stelde de feiten vast toen ze omstreeks 20.30 uur weer thuis was. De daders beschadigden een raam aan de voorkant, maar drongen uiteindelijk binnen via de veranda. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen. (VDT)