Geen strafvermindering voor drugsdealer

15 januari 2019

15u45 0 Tienen Zabiullah N. werd eind vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel voor een grote drugshandel vanuit Tienen. N. daagde nooit op tijdens zijn proces maar vroeg de rechter nu om strafvermindering. Die ging daar niet op in.

Zabiullah N., Gregory K. en Yassin B. zetten van december 2016 tot maart 2017 een lucratieve drugshandel op vanuit Tienen. Ze dealden vooral harddrugs zoals xtc, cocaïne, speed en ketamine. Tot de klanten behoorden ook minderjarigen uit het Hageland. De beklaagden stelden in Tienen zelfs een appartement ter beschikking van de minderjarige gebruikers. Tijdens een huiszoeking op 7 maart 2017 werd hun handel opgerold. De drie beklaagden hadden een even groot aandeel in de feiten. Er was een specifieke rolverdeling. Zabiullah N. was de drugsrunner tussen Nederland en Tienen. Gregory K. was de contactpersoon voor de klanten. Yassin B. stelde de infrastructuur ter beschikking. De drie mannen liepen eerder veroordelingen op voor gelijkaardige feiten. Daar verwees de rechter ook naar in het nieuwe vonnis van N. “Huidige beklaagde vormde een schakel met een hoofdaandeel in de feiten als drugsrunner. Uit de dossiergegevens blijkt een specifieke rolverdeling met een duidelijke leider. Bovendien geeft hij blijk van weinig schuldinzicht en beschikt hij over een ongunstig strafregister met veroordelingen voor gelijkaardige feiten.” Zabiullah N. werd na verzet opnieuw veroordeeld tot vier jaar cel. Gregory K. kreeg eerder drie jaar cel bij verstek. Yassin B. verscheen wel op de zitting en kreeg eveneens drie jaar cel. De drie mannen moeten elk een boete van 12.000 euro betalen. De onmiddellijke aanhouding werd destijds bevolen.