Geen lift naar de foyer voor Filip Billen Christian Hennuy

24 november 2018

Filip Billen is in Tienen één van de boegbeelden voor de promotie van de G-sport. Hij werd nog gehuldigd op het podium in cc De Kruisboog bij de uitreiking van de Sport Awards. Groot was de verontwaardiging van zijn ouders toen ze de dag van de hulde een telefoontje kregen dat Filip moeilijk naar de receptie achteraf zou kunnen, omdat de lift van het cultureel centrum stuk is.

Filip Billen beoefent G-karate, een sport voor personen met een beperking. Hij is aan zijn rolstoel gekluisterd. Filip behaalde in het verleden heel wat titels en medailles ook op wereldkampioenschappen, zowel in de disciplines Kumite als Kata, een echte ambassadeur voor de G-sport. En nu kon hij na de hulde op het podium, normaal niet naar de receptie. Moeder Anita Savonet: “Ik zou het nog kunnen begrijpen als de lift van het cultureel centrum plots stuk gegaan was, maar ik hoor nu dat die al defect is van in de maand juni, dus al een viertal maanden. We zullen Filip wel met een aantal mensen naar beneden dragen, met rolstoel en al. Dat zal geen probleem zijn, maar hopelijk vinden we ook nog voldoende vrijwilligers om hem na de receptie weer naar boven te dragen”. Maar het lukte toch. Schepen Wim Bergé (CD&V), kent maar al te goed het probleem. “Er is een probleem met wisselstukken, die we maar niet vast kunnen krijgen. We hebben er dikwijls voor gebeld, ook deze week nog. Eigenlijk is dit een ‘kwèddellift’, een slecht type van lift dus”, aldus Bergé. Het zal voor personen met een beperking nog even wachten zijn voordat ze naar de foyer van het cultureel centrum in de kelder kunnen, via de lift. En dit terwijl een vereniging als ‘Toegankelijk Tienen ‘ zich al jaren inzet om zoveel mogelijk gebouwen toegankelijk te maken.