Geblokkeerde harmonicabus houdt verkeer in centrum op Tom Van de Weyer

09 februari 2019

17u12 0 Tienen Een harmonicabus van De Lijn heeft vrijdagnamiddag voor een verkeersinfarct gezorgd in het centrum van Tienen. “Bijna twee uur lang zaten de ring en het centrum potdicht. Waar was de politie om het verkeer te regelen?”, vraagt buurtbewoner David De Lil.

“Rond 16 uur hoorde ik getoeter op straat”, zegt De Lil, die op het kruispunt woont van de Goossensvest met de Broekstraat. “Een bus van De Lijn hield alles op. Ze had vanuit de Broekstraat de Goossensvest willen opdraaien, maar was tegen de muur blijven steken. De chauffeur wilde hem in achteruit zetten om de draai te hernemen, maar daarbij blokkeerde het besturingssysteem. Naar verluidt is dat een probleem dat vaker voorkomt. Er moest een technicus aan te pas komen om het voertuig weer aan de praat te krijgen. Het heeft bijna twee uur geduurd voor de bus weer kon vertrekken. Al die tijd blokkeerde ze het volledige kruispunt.”

“Het was net spitsuur. Een verpleegster en taxichauffeur klaagden dat het hele verkeer vast zat tot op de buitenring. Je zou verwachten dat er toch wat politie op de been was om de chaos te ontlasten, maar dat bleek nergens het geval.”

“De politie kreeg pas een oproep om 16.58 uur”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Korte tijd later bleek De Lijn het probleem al te hebben verholpen. Die bus kan er misschien een hele tijd hebben gestaan, maar iemand moet er wel melding van maken.”

Op het bewuste kruispunt is wel vaker een harmonicabus vast gereden. Gemeenteraadslid Sabrina Willems (Vlaams Belang) reikt een mogelijke oplossing aan. “In plaats van af te draaien vanuit de Broekstraat kan de bus rechtdoor rijden richting station. Daar kan ze een omweg maken, om ten slotte vanuit de Astridvest recht naar beneden te komen. Dit is hooguit een kilometer omrijden.”

Volgens Partyka beslist De Lijn zelf over het veranderen van trajecten. “Ze zal dat overigens doen zodra de heraanleg van de Grote Markt begint. Wanneer die werken beginnen staat nog niet vast. We overleggen momenteel met aannemers.”