Geannuleerde zondagsmarkt zet kwaad bloed 16 mei 2018

Tienen Omdat de Ketnet-speeltuin Heldenland komende zondag geopend wordt op het Martelarenplein, wordt de zondagsmarkt geannuleerd. "En dat kregen wij veel te laat te horen", klinkt het bij de marktkramers.

Normaal is er op de nabijgelegen parking op de Kazerne een zondagsmarkt, maar daar wordt een streep door getrokken. "Meerdere marktkramers hebben aan mijn mouw getrokken om dit aan te kaarten", zegt Danny Puyneers van stadspartij Tienen Plus. "Dat is ook logisch, want ze begrijpen niet waarom de markt niet gewoon naar een andere locatie kan uitwijken. Nu wordt hun broodwinning afgenomen."





"Wij betalen staangeld voor 50 weken, maar daar komen we niet aan", zeggen marktkramers Ingrid Vos en Nele Collaer uit Bekkevoort. "Nu is er Heldenland, dan is er weer Suikerrock en binnenkort zijn er verkiezingen aan de Manège. De communicatie laat bovendien te wensen over. De vorige zondagsmarkt liep al ten einde toen we te horen kregen dat die komende zondag niet doorgaat. Heel wat van onze klanten zijn dus niet op de hoogte."





"De opening van Heldenland wordt één van de grootste evenementen van dit jaar", reageert schepen van Markten Gijsbrecht Huts (N-VA). "Daarom willen we mensen genoeg parkeerplaats kunnen bieden, en de verkeersdoorstroming zo vlot mogelijk laten verlopen. Op 27 mei kan de zondagsmarkt opnieuw plaatsvinden."Op 27 mei kan de zondagsmarkt zonder probleem opnieuw plaatsvinden." (VDT)