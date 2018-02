GBS De Verre Kijker toont warm hart 06 februari 2018

02u27 0

Ook dit jaar wilden de leerlingen en leerkrachten van GBS De Verre Kijker hun steentje voor het goede doel bijdragen. "Vorig jaar maakten we Bednet gelukkig met een mooie som geld. Dit jaar hebben we weer voor een kindvriendelijk doel gekozen, namelijk de Mediclowns Hageland", zegt Leen Laeremans, directeur gemeentelijke basisschool De Verre Kijker. De kinderen konden dankzij de verkoop van zelfgemaakte speculaaskoekjes 1.800 euro schenken.





Voor dit mooie bedrag kwam Mediclown Ludoke maar al te graag naar de school, samen met Miel Mattheus, voorzitter Mediclowns Hageland.





De verkoop was dus een succes, maar een klein deel van de koekjes hielden de leerlingen aan de kant. Deze brachten ze naar de bewoners van rusthuis Hof Ter Heyde. Ook in dit gebaar schuilt een onbetaalbare gift voor het goede doel.





(VDT)