Gaten Diestsesteenweg worden hersteld vdt

01 februari 2019

16u29 0

De Diestsesteenweg, vooral het deel tussen de brandweer en de Vesten, vertoont heel wat gaten. “We zijn op de hoogte van deze problematiek”, reageert men bij wegbeheerder, het Agentschap Wegen en Verkeer.

“Vanochtend zijn er nog lokale herstellingen gebeurd. De problemen doen zich vooral voor ter hoogte van rioleringsdeksels, omdat de riolering in slechte staat verkeert. Er zal dus een volledige heraanleg moeten gebeuren. Daarbij komt dat dit een voormalige provincieweg is met een heel smalle inrichting, dus we zullen grondig moeten bestuderen hoe we deze weg veilig kunnen inrichten.”

Het AWV heeft kredieten gebudgetteerd om in 2021 een studiebureau onder de arm te nemen dat een ontwerp zal maken. “Ondertussen blijven onze wegentoezichters de weg inspecteren en zullen we lokale herstellingen uitvoeren wanneer dat nodig is.”

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) is blij te horen dat een AWV de steenweg structureel wil aanpakken. “We hadden de afspraak gemaakt met AWV dat ook de steenweg zou aangepakt worden wanneer de Vesten klaar zouden zijn. De steenweg Tienen-Diest wordt druk bereden en moet dringend aangepakt worden, zeker ook de voetpaden, want die liggen er lamentabel bij.”