Gastronomische footlunch Christian Hennuy

19 november 2018

Op zondag 25 november speelt KVK de eerste van twee opeenvolgende thuiswedstrijden in het Bergéstadion. Op 25 november wordt hier een gastronomische footlunch aan gekoppeld.

Op zondag 25 november wordt wie inschrijft voor een gastronomische footlunch om 11.30 uur verwacht voor het aperitief. Daarna volgen in de Jupiler Club Lounge nog een voorgerecht, hoofdschotel en aperitief, zodat iedereen klaar is voor de wedstrijd tegen Wellen om 14.30 uur. Deelname kost 50 euro, ticket tribune inbegrepen. Er is ook een kindermenu. Reserveren kan nog tot dinsdagavond 20 november om 20 uur via www.kvktienen.be/dinner.