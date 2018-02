Gasthuisbos krijgt nieuwe aanplant van 13 are 20 februari 2018

Het OCMW van Tienen werkt verder aan de uitbreiding van het Gasthuisbos met een nieuwe bosaanplant van 13 are in Hoeleden.

Dit bos op grondgebied Glabbeek, Linter en Kortenaken is de voorbije twintig jaar uitgegroeid van 12 tot 35 hectare.





"Een voormalig weiland aan de rand wordt nu deels bebost met winterlinde, haagbeuk en boskers", zegt Remko Meerten, hoofd van de technische dienst van het OCMW Tienen. "Op het perceel wordt een overgangszone gecreëerd tussen het bos en het aanpalende landbouwgebied. De mix van grasland, bloemenweide, houtkanten en nu ook bos biedt heel wat kansen aan de fauna en de flora. Het is een voorbeeld van samenwerking tussen landbouw en natuur, want een lokale landbouwer beheert de graslanden en de bloemenweides via een overeenkomst met de VLM."





Reeën

Er wordt ook samengewerkt met het Agentschap Natuur en Bos. De jachtrechten worden immers verhuurd, wat inkomsten oplevert voor het OCMW.





"Het is ook belangrijk dat het wildbestand in dit bos beheerd wordt", stelt boswachter Wim Vanroey. "Dat geldt vooral voor de reeën, want anders zou er niet veel overblijven van de nieuwe boompjes, die een lekkere maaltijd bieden voor de reeën. Daarom worden de boompjes ook omringd door een beschermingsnetje. Dat zorgt wel voor een dubbele kostprijs, maar het kan niet anders." Voor het Regionaal Landschap Zuid-Hageland is dit, na tientallen aanplantprojecten van hagen, heggen en houtkanten, meteen ook de eerste bosaanplant. "Hiervoor werken we samen met het steunpunt bos van de provincie Vlaams-Brabant", besluit Marc Wijnants. (VDT)