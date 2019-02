Garage Vanthienen overgenomen door Delorge: “We worden als klein visje opgegeten door een grotere vis” vdt

20 februari 2019

16u35 0 Tienen Garage Vanthienen aan de Sint-Maurusweg is overgelaten aan de groep Delorge. Jean Vanthienen begon in 1973 met zijn zaak in Hoegaarden. In 1992 vestigde de garage zich in het Tiense. Ook zoon Yannick draait al geruime tijd mee.

“Na een carrière van meer dan 45 jaar in de automobielsector, heb ik inderdaad met spijt in het hart mijn zaak overgelaten aan de groep Delorge. Ik twijfel er niet aan dat zij de zaak zullen verder zetten zoals dat in het verleden het geval was”, postte Jean op Facebook. “Het is met Audi, net zoals met veel andere grote automerken, zo dat de grote vissen de kleine visjes opeten om verder te kunnen groeien. Wij voelen al jaren die druk, maar nu pas houden we de verkoop niet langer tegen”, verduidelijkt Jean.

Zoon Yannick blijft wel als sitemanager aan en ook de naam Vanthienen nv blijft behouden. “Ik hoop dat ik aan mijn zoon de nodige kennis zowel op menselijk vlak als technisch vlak heb kunnen meegeven en ik twijfel er niet aan dat hij deze kennis zal toepassen in zijn nieuwe uitdaging”, aldus Jean. “Ikzelf neem afstand van de garage. Het is tijd om aan mezelf te denken. Wat ik ga doen, weet ik nog niet, maar stilzitten zit er zeker nog niet in. Daar voel ik me nog te kwiek voor.”

“Ik wil zeker nog mijn klanten, die jarenlang trouw aan onze garage zijn gebleven, bedanken en zeker ook mijn medewerkers. Zij waren en zijn de basis van het succes van onze zaak. Zij stonden er in goede en slechte dagen en het respect dat zij gaven probeerden we steeds terug te geven. Ik zal hen zeker missen.”