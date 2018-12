Garage Buttiens viert 50ste verjaardag vdt

02 december 2018

08u15 0

Vijftig jaar geleden richtte Alfons Buttiens garage Buttiens op langs de Oplintersesteenweg. Hij ging van start met Citroën, waar tot in de jaren ’80 mee samengewerkt werd. “Toen werd de overstap gemaakt naar Mitsubishi, een van onze huidige partners”, zegt kleindochter Elke Buttiens. “Doorheen de jaren heeft Alfons de leiding van de garage doorgegeven aan mijn vader, Hugo Buttiens, die ook nu nog gedelegeerd bestuurder is.” Elf jaar geleden maakte de garage de stap naar een tweede merk. Hyundai kwam toen aan boord. En in 2008 werden de nieuwe burelen en de nieuwe showroom geopend om het cliënteel nog beter van dienst te kunnen zijn. Hugo (60), die ook voorzitter is van de populaire VEGAP tweedaagse autoshow in het Tiense, hoopt nog enige tijd te kunnen meedraaien. “Ik heb al heel wat uitdagingen in de automobielsector meegemaakt en er staan er ons nog veel te wachten, want de sector is momenteel in volle beweging. Kijk maar naar de elektrische wagens en de plug-in hybride wagens.” Gelukkig hoeft Hugo die uitdagingen niet alleen aan te gaan. Enkele jaren geleden maakte Elke’s man, Tom Leyssens, de overstap naar de garage. “En ondertussen draai ik ook mee”, vertelt Elke. “We zijn dan ook doorheen de jaren altijd een familiebedrijf geweest en hopen dat we dat nog vele jaren kunnen blijven.”