Gamen en gezonde voeding komen samen in Yum Runner 26 april 2018

02u25 0 Tienen Gezonder eten door te gamen, het lijkt tegenstrijdig, maar de Socialistische Mutualiteiten hopen met de gratis game Yum Runner van Bazookas het tegendeel te bewijzen. Het spel werd gisteren gelanceerd en uitgebreid getest in 't Klein Atheneum in Tienen.

De stijging van het aantal kinderen en jongeren met overgewicht is de laatste decennia zorgwekkend. De Socialistische Mutualiteiten zochten dan ook een manier om kinderen spelenderwijs de voordelen van gezonde voeding te laten ontdekken. "In Yum Runner moeten de kinderen obstakels ontwijken door te lopen of te springen. Onderweg komen ze zowel gezonde als ongezonde voedingswaren tegen. Hoe gezonder ze eten en drinken, hoe beter ze rennen, springen en hindernissen kunnen overwinnen. Het spel leert kinderen dus een evenwichtige voedingskeuze te maken", zegt Jacques Celis van de Socialistische Maatschappij.





Het spel past in het geheel van het gezondheidsbeleid van 't Klein Atheneum, meent directeur Anja Ginckels. "Zo besteden wij het hele schooljaar door onder meer tijd aan bewegingstussendoortjes, stimuleren we kinderen om veel water te drinken, frisdranken en snoep zijn trouwens verboden, en onze school is 'pilootschool' voor wat betreft de samenwerking tussen stadakker Tienen en scholen. Binnenkort gaan we zo gezonde groentjes halen bij boer Wannes en er volgt een gezonde workshop in de klas." De kinderen waren alvast erg enthousiast over het spel. "Het was keileuk om op deze manier gezond voedsel te verzamelen", besluit Merel. (VDT)