Gala van de Tiense Troeven 02u56 0

Op donderdag 18 januari vanaf 19.30 uur is er in zaal Manège aan het Sint-Jorisplein het Gala van de Tiense Troeven, een gala-avond met uitreiking van tien awards in evenveel categorieën. De avond, met acts van DJ Voltage, The Advantage en Circus Salto, wordt aan elkaar gepraat door presentatrice An Jordens. Wie ook graag geniet van een buffet kan aanschuiven in de skylounge. (HCH)