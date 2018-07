G-sportkamp bereikt maximumcapaciteit 27 juli 2018

Het Houtemveld is deze week het decor van het jaarlijks G-sportkamp van de Tiense sportdienst en G-sport Tienen vzw en dat is met 25 deelnemers opnieuw een groot succes. "Met het warme weer nemen we wel extra tijd om te drinken en wat te rusten", zegt Kian Vanluyten. "Als we naar buiten gaan, zoeken we de schaduw op en we konden ons deze week ook al tweemaal verfrissen in het zwembad." Op het programma staat onder meer atletiek, tennis, voetbal, basket, judo, rugby, lasergames, tafeltennis, badminton en een bezoekje van Polly's ranch." Het kamp is ook dit jaar ongeveer volzet", zegt Kian. "Voorlopig hebben we nog geen kinderen moeten weigeren, maar we bereiken stilaan onze maximumcapaciteit met zes lesgevers." Vandaag wordt het sportkamp afgesloten met een prijsuitreiking door de sportraad van Tienen. (VDT)