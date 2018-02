G-karateka Filip Billen verlengt titel 15 februari 2018

Filip Billen heeft met succes deelgenomen aan de Open Belgische Kampioenschappen G-Karate in Hasselt met Hongarije, Roemenië, Frankrijk, Nederland, Letland en Canada als deelnemende landen. Filip werd tweemaal Belgisch Kampioen, in de discipline Kata per ploeg, en in Kumite samen met zijn buddy Eric Bortels. In de discipline Kata individueel behaalde hij zilver. Het worden nog drukke weken voor Filip want in maart neemt hij deel aan de eerste Para Karate Cup in Amsterdam en eind mei trekt hij met zijn entourage naar Hongarije voor deelname aan het Wereldkampioenschap.





(VDT)