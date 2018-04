Frituurvet geloosd op begraafplaats 11 april 2018

Aan de begraafplaats van de kerk van de Goddelijke Zaligmaker, langs de Processieweg in Hakendover, bleek maandagvoormiddag dat vandalen er frituurvet geloosd hadden. Het vet werd over en op de omheiningsmuur gegoten. Ook enkele graven werden besmeurd. De politie deed de nodige vaststellingen en is op zoek naar de daders.





(KBG)