Frank Geurts is Tienenaar van het Jaar 20 januari 2018

02u27 0 Tienen Op het eerste Gala van de Tiense Troeven in een uitverkochte zaal Manège werd Frank Geurts (47) uitgeroepen tot Tienenaar van het Jaar. Frank plaatste op 17 mei 2016 zijn foodtrailer Foo aan het Stationsplein, waar hij elke dag met de glimlach de treinreizigers verwelkomt. "Iedereen was verwonderd dat hier iets te doen was", zegt Frank. "Deze award heb ik aan mijn klanten te danken!"

Niemand minder dan Luc Haekens mocht samen met Otto-Jan Ham vanuit de studio van De Ideale Wereld de winnaar van de avond bekendmaken. Voor hij dat deed, verontschuldigde hij zich bij de 600 aanwezige Tienenaars voor de keren dat hij hen in het programma in de luren legde. Presentatrice van het gala Ann Jordens hield de toeschouwers niet langer in spanning en riep Frank Geurts uit tot Tienenaar van het Jaar. Hij haalde het van de twee andere genomineerden Philippe Liesenborghs van opgewekTienen en burgemeester Katrien Partyka (CD&V). "Ik ben echt verwonderd", reageert Frank. "Het was van een klant dat ik vernam dat ik genomineerd was in de categorie Glimlach van het Jaar. Pas later kreeg ik een brief dat ik ook kans maakte op de titel van Tienenaar van het Jaar. Daarna heb ik wel alles uit de kast gehaald om stemmen te ronselen aan mijn foodtruck en via mijn dochter op sociale media."





Frank woont in Lubbeek, maar leerde Tienen kennen als commercieel vertegenwoordiger. "Wat me meteen opviel aan deze stad, was het enorme potentieel", zegt Frank. "Zeker met de heraanleg van de stationsomgeving in het verschiet zag ik mijn kans om op deze locatie iets te beginnen." Na goedkeuring van de NMBS en de stad kocht Frank een foodtrailer aan. Die staat sinds ruim een jaar op het Stationsplein en wordt erg geapprecieerd.





Guy Puyneers

De organisatie van het Gala van de Tiense Troeven reikte zelf ook een prijs uit, de Corsari Award, vernoemd naar de legendarische inwoner van Tienen, zanger en tv-presentator Toni Corsari. Die ging postuum naar Guy Puyneers, de accordeonist van de Tiense Straatmuzikanten en muzikant bij heel wat andere groepen, die in oktober 2015 plots overleed. "Guy heeft heel zijn carrière Tienen positief in de kijker gezet en hij verdient deze award dan ook dubbel en dik." Zijn vrouw Christel Van der Vloed en zijn kinderen kwamen de trofee in ontvangst nemen. "Guy heeft een groot gat gelaten, niet alleen bij zijn gezin en vrienden, maar bij heel veel mensen. Ik had het liefst gehad dat hij zijn award zelf in onvangst kon nemen", zei Christel geëmotioneerd. Het eerste geslaagde gala werd vervolgens afgesloten door enkele nummers van Guy's Bitches, de band die na zijn dood werd opgericht, en door het jonge Tiense DJ talent, DJ Voltage. (VDT)