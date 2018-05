Frank Galan op Seniorenevenement 24 mei 2018

02u26 0

65-plussers zijn op donderdag 24 mei welkom op het 'Seniorenevenement' in Tienen, van 14 tot 17 uur in zaal Manège. Ze krijgen er o.m. informatie over het aanbod van socio-culturele verenigingen en zorginstellingen en kunnen er genieten van een optreden van Frank Galan, met nadien discobar.





De toegang bedraagt 5 euro, koffie en taart inbegrepen. Tickets via 016/ 81.73.73 en 0499/ 76.52.44 of via rene.jacquemijn@telenet.be.





(HCH)