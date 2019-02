Foute avond Christian Hennuy

13 februari 2019

Op zaterdag 16 februari vanaf 20 uur organiseert het Komiteit Oorbeek Dorp, in het ontmoetingscentrum aan de Begijnenstraat 61 in Oorbeek, een foute avond. Het wordt een party-avond met dansgelegenheid voor jong en oud op de tonen van de foute muziek maar met volle ambiance en amusement. Het thema van de avond is Woodstock. Wie verkleed is volgens het thema krijgt een gratis bonnetje. Info: clara.bessemans@gmail.com