Football Fans United 29 augustus 2018

Football Fans United organiseren op zondag 9 september van 13 tot 15 uur in zaal Manège een barbecue ten voordele van 't Prieeltje uit Tienen en Bindkracht uit Landen. Football Fans United: "Voetbalsupporters hebben een hart, leven mee in moeilijke tijden, steunen elkaar, steunen anderen. Om dit duidelijk te maken hebben we dit nieuw project opgestart tussen supportersclub Bruges Clan Landen van Club Brugge K.V. en supportersclub Cup of Standard Tienen van Standard de Liège. De winst van de gezamenlijke actie gaat integraal naar goede doelen voor mensen met een beperking. Concreet willen we graag een hoog laag bad mee financieren voor VZW 't Prieeltje en een verzorgingstafel voor VZW Bindkracht." Inschrijvingen via www.footballfansunited.be (HCH)