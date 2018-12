Food Port geraakt maar niet vertrokken vdt

28 december 2018

De invulling van de Food Port aan de nieuwe bedrijvenzone rond voeding aan het Soldatenplein blijft moeizaam verlopen. Tweeënhalf jaar na de beloofde doorstart blijken nog steeds maar vijf van de 12 units bezet te zijn. “We ondervinden hier toch wel concurrentie van bedrijventerreinen in Limburg”, geeft schepen Johan Dewolfs (N-VA) te kennen. “De bedrijventerreinen op de zone lopen wel goed vol. Na Jodoco dat dit jaar met de bouw van een vestiging gestart is, verwachten we volgend jaar twee andere bedrijven Marma ( nu kleiner gevestigd in Esperantolaan) en Intallpy procesproductie brouwerijen. Buiten het wetenschapspark, met strengere vestigingsvoorwaarden, is het bedrijventerrein dus bijna vol.”