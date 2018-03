FOO krijgt nieuwe stek tijdens werken Stationsplein 21 maart 2018

02u25 0 Tienen De herstellingswerken aan de rijweg op het Stationsplein zijn gestart. Hierdoor wordt het plein tot vermoedelijk half april verkeers- en parkeervrij.

"De werken worden aansluitend en deels gelijktijdig met de heraanleg van de Vierde Lansierslaan gepland, om de verkeershinder in de stationsomgeving in de tijd te beperken", aldus schepen van Openbare Werken Eddy Poffé (Open Vld). Tienenaar van het Jaar, Frank Geurts, zal zijn foodtruck FOO voor enige tijd enkele tientallen meters verder moeten stationeren. "Een echte kapitein verlaat zijn schip niet", zegt Frank lachend. "Ik sta nu twintig meter verder richting de bushaltes. Mensen die uit het station komen, zullen mij dus een beetje verder vinden. Wie mooi wil zijn moet afzien, zeggen ze, dus als we een mooie stationsomgeving willen is het nu even doorbijten." Om alles veilig te laten verlopen, worden er tijdens de werken een aantal verkeersmaatregelen genomen. Alle info hierover vind je op www.tienen.be. Omdat ook de Vierde Lansierslaan nog afgesloten blijft voor het verkeer, is het Stationsplein tijdelijk onbereikbaar en zijn er ook wijzigingen aan de dienstregelingen van De Lijn en TEC. Zo worden voor sommige lijnen ook de haltes op de Grote Markt en Goossensvest niet bediend.





Meer info hierover is terug te vinden op www.delijn.be en www.infotec.be. (VDT)