Fons Maex van Kim's Chocolates is Tiense Ondernemer van het Jaar 26 januari 2018

02u30 0 Tienen Fons Maex van chocoladebedrijf Kim's Chocolates aan de Grijpen is door de Voka Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant verkozen tot Tiense Ondernemer van het Jaar. Sinds de verhuis van Aarschot naar Tienen kent het bedrijf een gestage groei. "Als we de huidige groei kunnen aanhouden, plannen we in de nabije toekomst nog verdere investeringen voor zo'n 20 miljoen euro. Hiermee zou Kim's Chocolates het referentiebedrijf in de hele wereld moeten zijn in ons marktsegment", aldus Fons Maex.

Sinds enkele jaren stijgt de omzet van Kim's Chocolates zienderogen, van 38 miljoen euro in 2014 naar 57 miljoen euro vandaag. "Eind juni 2008, het moment waarop wij onze activiteit in Tienen hebben opgestart, telden we 82 vast ingeschreven medewerkers en 41 tijdelijke krachten. Eind juni 2016 zaten we al met 146 vast ingeschreven medewerkers en 33 tijdelijke mensen. En om nog meer cijfertjes op jullie af te vuren: in het laatste boekjaar hebben wij 9.300 ton chocoladeproducten geproduceerd. Onze grootste productielijn draait sinds augustus in drie ploegen, voor een groot deel zelfs op zaterdag. Op dit ogenblik is ze volgeboekt tot eind april."





"Het gevolg van dit alles is dat wij al een tijdje bezig zijn het bedrijf gereed te maken voor verdere groei", gaat Fons Maex verder. "Vooreerst werd de huidige 750 ton opslagcapaciteit voor vloeibare chocolade fors uitgebreid met tien opslagtanks van elk 50 ton. Die investering kostte om en bij de twee miljoen euro. De nieuwe opslagtanks zullen uiterlijk begin maart operationeel zijn. Er is verder een nieuwe productielijn voor chocolade tabletten geïnstalleerd, die tot 30 ton per shift kan produceren. Kostenplaatje: 11 miljoen euro. Deze lijn zal normaal gezien in september operationeel zijn. En dan is er nog de uitbreiding van de opslagmagazijnen voor verpakkingsmaterialen en afgewerkte producten, gekoppeld aan onze bestaande automatische magazijnen. Hierin investeren we zo'n 3,5 miljoen euro."





Uithangbord

"Kim's Chocolates is op verschillende manieren een mooi uithangbord van ondernemerschap in onze regio", meent Voka directeur Peter Van Biesbroeck. "Ze zijn nummer 1 exporteur naar de VS en Canada, wat aantoont dat ze succesvol ondernemen, maar zetten ook blijvend in op duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zowel bij hen intern als in de landen waar ze actief zijn. Dat maakt dat ze een echte ambassadeur zijn voor waar we vanuit Voka in geloven: succesvol, duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap." (VDT)