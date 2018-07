Firma's kunnen offerte voor heraanleg Grote Markt indienen 19 juli 2018

Tienen De aanbestedingsprocedure voor de heraanleg van de Grote Markt is opgestart. Dat laat schepen van Openbare Werken, Eddy Poffé (Open Vld), weten.

Tegen 31 augustus kunnen firma's een offerte indienen. Na toewijzing van de opdracht, zal er in samenspraak met de aangeduide firma, een verdere planning opgemaakt worden." De reden dat het project wat vertraging opliep, is dat er een bijkomend onderzoek uitgevoerd werd naar gevolgen van de aanleg van een gescheiden riolering. De stad wil er immers 100 procent zeker van zijn dat de splitsing nadien geen problemen oplevert voor hoger gelegen gebieden. De Zweedse rode granieten stenen, voorzien in het ontwerp voor de aanleg van het plein, blijken bovendien niet meer verkrijgbaar te zijn, noch in België, noch in het buitenland. Ook op dit vlak moest het ontwerp aangepast worden. Door met al deze factoren rekening te houden, werkte de stad een technisch sterk dossier uit en zal de uitvoeringsfase vlotter kunnen verlopen." Wanneer de echte werken exact zullen aanvangen, is nog niet geweten. (VDT)