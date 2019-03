Filocafé in Pand 10 Christian Hennuy

13 maart 2019

16u12 0

Op vrijdag 15 maart van 19.45 tot 22 uur is er in Pand 10, het voormalige stationsbuffet, een ‘Filocafé’, voor iedereen die nieuwsgierig is naar wat anderen denken. Verwacht geen lezingen over filosofie. Een ervaren gespreksleider reikt een actueel filosofisch thema aan en samen kiezen de deelnemers welke vraag die avond tot wijsheid moet brengen. Dat is in de eerste plaats een vraag waar je goesting van krijgt om te filosoferen. En wat filosoferen is, dat wordt geleerd: praten, lachen, denken, argumenteren, analyseren, onderzoeken van ideeën en opvattingen, wisselen van gedachten over leven, mens en maatschappij. Voor iedereen, met iedereen, zonder onderscheid. Achtergrondkennis is niet vereist, enkel de zin en een open geest om samen na te denken. De filosofisch gespreksleiders zijn Ilke Beckers, Michaël Pleumeekers en Huber Vanroy. OpgewekTienen is organisator. Het volgend filocafé vindt plaats op vrijdag 12 april.