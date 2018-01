Filmavond over natuur 19 januari 2018

02u31 0

De Vogelwerkgroep van Natuurpunt Oost-Brabant stelt op maandag 22 januari om 20 uur in de polyvalente zaal van het Vrijetijdscentrum aan het Sint-Jorisplein een filmavond over natuurgebieden voor, het resultaat van 10 jaar filmwerk in de Spaanse natuurreservaten Extramadura en Coto de Doñana. Deelname is gratis. Liefst vooraf inschrijven via 0497/44.72.33