Figuranten gezocht voor Kweikersdag KANDIDATEN BIJ VOORKEUR TUSSEN 6 EN 20 JAAR VANESSA DEKEYZER

30 juni 2018

02u24 0 Tienen OpgewekTienen en de stad Tienen zijn op zoek naar medewerkers en figuranten voor de feestelijke intrede op de Kweikersdag op woensdag 10 oktober. "Figuranten zijn bij voorkeur tussen 6 en 20 jaar oud", zegt Philippe Liesenborghs van opgewekTienen.

De feestelijkheden van de Kweikersdag palmen dit jaar de buurt rond de Paterskerk in, in de volksmond gekend als de Potteriewijk. Net zoals bij de vorige edities maken de Tiense reuzen hun intrede met een feestelijke optocht door de stad. Tientallen gekostumeerde figuranten beelden knap uitgewerkte taferelen uit die zich in de loop der jaren in de Tiense geschiedenisboeken lieten neerschrijven. En natuurlijk ontbreken de Tiense reuzen niet.





Voor deze feestelijke intrede zijn de organisatoren op zoek naar figuranten tussen 6 en 20 jaar oud. "We zoeken een beetje van alles", zegt Debbie L'homme van opgewekTienen. "De 'reusjes' zijn een groepje kinderen vanaf vijf jaar, die gekleed gaan zoals de reuzen van onze stad, Jan en Mie. Zij tonen de charme van Tienen. De 10-jarigen nemen de narrenrol op zich en wakkeren de feestvreugde aan. Ze dragen vrolijke kledij en kunnen zich volledig laten gaan. Voor de 'officieren van Thuinas' zijn we op zoek naar tieners, die Thuinas, de beschermer van onze stad, willen begeleiden in stoere outfits. Vervolgens hebben we de Tiense Kweikers. Studentenclub Freya en andere jongeren warmen het publiek op en dragen een handgemaakte outfit met Kweikerskoppen. En tot slot is er de erewacht van de reuzen: een oudere groep jongeren met de belangrijke taak om de reuzen Jan en Mie te begeleiden en beschermen. De jongeren lopen in gepaste outfit met hen mee en vormen het einde van de optocht, waarbij feest verzekerd is."





Ook begeleiders gezocht

De feestelijke intrede vertrekt op woensdag 10 oktober om 20 uur op de Grote Markt en doorkruist gedurende anderhalf uur de stad. De deelnemers verzamelen tussen 17.30 en 18 uur. Meer praktische informatie volgt later.





OpgewekTienen en de stad zoeken ook nog naar naar begeleiders om de taferelen en de stoet in goede banen te leiden: mensen die kunnen grimeren, ervoor zorgen dat iedereen op tijd klaar staat of ideeën hebben voor de uitwerking van de stoet. Al wie wil meehelpen of meelopen kan zich inschrijven via www.tienen.be/kweikersdag-inschrijven.





Meer info krijg je via mail naar kweikersdag@tienen.be of telefonisch op het nummer 0479/48.88.66.