Fietsster gewond Kristien Bollen

19 december 2018

18u28 0

Op de Sint-Truidensesteenweg in Tienen kwam dinsdagavond rond 19 uur een fietsster met haar wiel in een diepe gleuf terecht en kwam hierdoor ten val. De 33-jarige E.T. uit Landen viel tegen een verlichtingspaal en raakte lichtgewond. Het slachtoffer werd overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis voor de nodige verzorging en verdere controle.