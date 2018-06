Fietsersbond neemt nieuwe fietstelmeter in gebruik 16 juni 2018

02u33 0 Tienen De Fietsersbond Tienen nam gisteren haar nieuwe fietstelmeter in gebruik op het fietspad richting stadscentrum langs de Goossensvest.

Dit toestel werd ontworpen en gebouwd door IO-Things, een samenwerking van Stefaan Ternier en Johan Laermans. "Het toestel telt het aantal voorbijrijdende fietsers en stuurt die informatie rechtstreeks naar een databank in de 'cloud'. Het aantal fietsers kan daarnaast ook 'live' gevolgd worden via een widget, geïntegreerd in een bestaande webpagina", legt Mark Hanssens, coördinator van de Fietsersbond uit. "We willen hiermee het fietsgebruik in en om Tienen in kaart brengen. De verzamelde informatie kan voor verschillende doelen worden gebruikt. Enerzijds kan de kennis van de belangrijkste fietsroutes een hulpmiddel zijn om deze fietsroutes te verbeteren in samenwerking met het stadsbestuur. Anderzijds kan beperkt gebruik van bepaalde fietsroutes wijzen op onveilige knelpunten op deze routes en vormt dit een aanzet om deze prioritair te bekijken en aan te pakken waar nodig." De Fietsersbond nam gebruik van dit moment om haar knelpuntenenquête opnieuw onder de aandacht te brengen. "Met deze actie nodigen we fietsers uit om via een formulier of de website van de Fietsersbond aan te geven wat zij als fietsknelpunten ervaren", besluit Mark Hanssens. (VDT)