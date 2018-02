Fietsersbond klinkt op eerste werkjaar 13 februari 2018

03u05 0

Fietsersbond Tienen heeft zopas een nieuwjaarsreceptie georganiseerd om te toosten op een succesvol eerste werkjaar. Dat eerste werkjaar leverde al zestien acties op die soms ludiek en soms inhoudelijk waren. "Ze gaven de fietser de aandacht die hij verdient en wezen er tegelijkertijd op dat er wel degelijk een alternatief is voor de auto", zegt Petra Waeckens. De Fietsersbond kreeg meteen ook al twee prijzen toebedeeld. In juni won de lokale afdeling de 'Zo Dichtblij Award' van de Bond Beter Leefmilieu voor de organisatie van de Critical Mass in mei 2017. Vorige maand reikte Groen Tienen een Groene Pluim uit aan de Fietsersbond.Ook dit jaar staan er weer heel wat acties gepland, waaronder een fieldtrip, deelname per fiets aan de lenteschoonmaak en autovrije zondag. (VDT)