Fietsers komen met elkaar in aanrijding Kristien Bollen

27 februari 2019

19u38 0

In de Kumtichstraat in Tienen kwamen gisterennamiddag rond 15.40 uur twee fietsers, een 61-jarige man uit Lubbeek en een 73-jarige uit Tienen, met elkaar in aanrijding. Een van hen raakte gewond en werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Tienen voor de nodige verzorging en verdere controle.