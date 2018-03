Fietsers getrakteerd op warm applaus 22 maart 2018

Op verschillende plekken in de stad werd er gisteren in de handen geklapt voor Nationale Applausdag. De Fietsersbond vatte al vroeg post aan het station. "Gezien de werken aan het Stationsplein en aan de Vierde Lansierslaan verdienden de fietsende pendelaars dit jaar hier een extra luid applaus", zegt Petra Waeckens.





Ook heel wat Tiense scholen deden mee aan deze actie, zo ook vrije basisschool OLV. "We staken de fietsers graag een hart onder de riem aan beide toegangspoorten van de school", zegt juf Lies, beleidsondersteuner en actieve verkeersjuf en -ouder op de school. "Na de samenwerking met de organisatie LaMA kon de schoolomgeving al wat aangepast worden aan het drukke verkeer rondom de schoolpoort. We merken nu al een duidelijk verschil tegenover het begin van het project. Zo zien we steeds meer mensen hun auto verder parkeren om hun kind vervolgens te voet te brengen of af te halen."





(VDT)