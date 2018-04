Fietsers en wandelaars kunnen rusten in oude bietenwagon 23 april 2018

04u38 0 Tienen Wie nood heeft aan een rustpauze of wil schuilen voor de regen kan voortaan halt houden in de bietenwagon. Gisteren werd de pleisterplaats, aan de fiets- en wandelroute over de oude spoorweglaan tussen Tienen en Diest, officieel geopend.

Voor het project werkt het Regionaal Landschap Zuid-Hageland samen met de stad Tienen en de Tiense Suikerraffinaderij. "Deze bietenwagon betekent een meerwaarde voor de fiets- en wandelroute", aldus directeur Jan Ingels van de Tiense Suikerraffinaderij. Samen met Citrix beslisten de bedrijven om dit stukje natuur toegankelijk te maken nadat het jarenlang was afgesloten voor het publiek. "Op die manier is er een extra wandelroute door de Getevallei", luidt het.





Infoborden

In samenwerking met het Regionaal Landschap werden er ook infoborden geplaatst. "Hierop vind je informatie over de geschiedenis van de IJzerenweg en het spoorverkeer in de regio", zegt Joachim Lambrechts van het Regionaal Landschap Zuid-Hageland. "De wandelaar krijgt ook info over de specifieke natuurelementen in de regio."





Pad tot aan Ambachtenlaan

In de toekomst wordt het wandel- en fietspad ook verder doorgetrokken in de richting van de Ambachtenlaan. Daarover lopen momenteel onderhandelingen. "En tot onze grote verbazing was er meteen een grote bereidheid."





De Tiense Suikerraffinaderij is fier op het project. "Door de fantastische samenwerking komen de mooiste projecten tot leven", luidt het. (GMA)