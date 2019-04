Fietser bewusteloos na val Kristien Bollen

08 april 2019

18u49 8

Op de Ambachtenlaan in Tienen kwam zondagavond rond 18.35 uur een fietser ten val. De 47-jarige R.F. uit Tienen was na een voetbalwedstrijd op terugweg naar huis en kwam ten val. Hij was even buiten bewustzijn, de man werd ter verzorging en verdere controle overgebracht naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Hij legde een positieve alcoholtest af en bleek 1,45 promille in het bloed te hebben.