Fietsendief riskeert drie jaar cel 15 maart 2018

Een 33-jarige Algerijn riskeert drie jaar cel voor zestien fietsdiefstallen aan het station van Tienen. Zelf heeft S.A. het over twee fietsen die hij ontvreemdde vorig jaar.





Omdat de bewakingscamera's aan het station van Tienen niet werkten, kon de fietsendief vorig jaar makkelijk zijn slag slaan. Volgens het parket, dat zich baseerde op telefonie-onderzoek, zou het gaan om 16 diefstallen en 3 pogingen tot diefstal.





De Algerijn kon tweemaal op heterdaad betrapt worden. Tijdens zijn vlucht gooide hij een gsm, sleutelbos, bankkaart, een vervallen OCMW-kaart en 335 euro weg. Zijn buit verkocht hij volgens de procureur dikwijls in Brussel voor een schamele 50 euro.





Op 9 mei vorig jaar werd hij opnieuw geïntercepteerd met twee kniptangen op zak. Een handvol slachtoffers daagden gisteren op in de rechtbank. Die moesten aanhoren hoe de verdediging maar twee van de 16 diefstallen toegaf. Volgens zijn advocaat passeerde hij dikwijls in Tienen op weg naar zijn vriendin. "Dan maakt hij toch een omweg want dat is niet de kortste weg", merkte de burgerlijke partij op. De man verblijft illegaal in het land en zit sinds september in de gevangenis. Vonnis over een maand. (KAR)