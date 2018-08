Fietsen graveren 14 augustus 2018

Op donderdag 16 augustus van 13.30 uur tot 16.30 uur is er ter hoogte van de garage Champagne aan de Sint-Truidensesteenweg een gratis fietsgraveeractie. Bij het fietsgraveren brengen de gemeenschapswachten het rijksregisternummer in het fietsframe aan. Dit om diefstal tegen te gaan of de gestolen fietsen beter te kunnen opsporen. (HCH)