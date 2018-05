Fietsen en wandelen 29 mei 2018

Op zondag 3 juni organiseren de Sportdienst en Pand 10 'Tienen fietst en wandelt'. Recreatief fietsen langs landelijke en verkeersarme wegen, dat blijft het uitgangspunt van deze 33ste editie van Tienen Fietst. Het Gezinsfietstochtje is een bewegwijzerde rit van 24 km. De Gulden Middenweg bedraagt 47 km. De Koninginnenrit (65 km) is voer voor wieler- of dagjestoeristen. Deelnemers kunnen vrij vertrekken tussen 8.30 uur en 14.30 uur. Vertrek- en aankomstplaats is het Stationsplein in Tienen. Er staan bij Tienen Wandelt ook twee begeleide tochten op het programma. De wandeling van 8,5 kilometer richting Oorbeek start om 9.30 uur en de wandeling naar natuurgebied Aardgat om 13.30 uur, telkens aan het Stationsplein. Inschrijvingen ter plaatse. (HCH)