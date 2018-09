Feest bij Eva's 01 september 2018

02u23 0

De Eva's Tienen spelen hun eerste thuismatch op de terreinen in Oorbeek op zaterdag 1 september. De ploegen worden voorgesteld, er is een barbecue en diverse wedstrijden vanaf 14 uur.





Barbecue om 17 uur. Inschrijven kan via het mailadres evaskumtich@gmail.com (HCH)