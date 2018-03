Family tickets Suikerrock beschikbaar 15 maart 2018

Zondag is op Suikerrock traditioneel de 'Family Day', ook dit jaar is dat zo. Nieuw is dat de organisatie samenwerkt met de Gezinsbond, de vzw die de belangen van alle gezinnen verdedigt. Family tickets zijn vanaf nu verkrijgbaar, maar enkel voor de ongeveer 275.000 leden van de Gezinsbond. Met een Family ticket kunnen twee volwassenen en maximum vier kinderen voor een voordeeltarief van 115 euro naar de Suikerrock Family Day. Als lid van de Gezinsbond krijg je daarbovenop nog 16 euro korting. Family tickets zijn dus alleen beschikbaar voor zondag 29 juli, en vanaf nu alleen verkrijgbaar via de website van de Gezinsbond. (VDT)