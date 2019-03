Extra veiligheidsmaatregelen dringen zich op na zwaar ongeval op rotonde Bost Vanessa Dekeyzer Kristien Bollen

22 maart 2019

13u36 0 Tienen Op de rotonde aan de Hannuitsesteenweg met de Zuidelijke ring (R27) in Tienen gebeurde donderdagavond iets voor 22 uur een zwaar verkeersongeval. Als bij wonder geraakte slechts één bestuurder licht gewond. De stad bekijkt of er op deze locatie extra maatregelen moeten komen om de veiligheid te verbeteren.

De bestuurder van een Opel bestelwagen kwam uit de richting van Sint-Truiden en merkte niet op dat er een Peugeot bestelwagen op de rotonde reed. De Opel, met enkele inzittenden, knalde in de flank van de Peugeot. Door de klap kwam de Opel aan de afrit richting centrum terecht en de Peugeot tegen de betonnen boordstenen van het rond punt.

De bestuurder in de Peugeot, een man uit Tienen, kon niet op eigen kracht uit de gehavende wagen komen. Brandweerlui moesten een portier losknippen om de bestuurder te bevrijden. Als bij wonder bleek deze man slechts lichtgewond. Hij werd door de hulpdiensten overgebracht naar de spoedafdeling van het ziekenhuis voor de nodige verzorging en verdere controle. In de andere bestelwagen bleek ook als bij wonder niemand gewond geraakt. Beide voertuigen waren niet meer rijvaardig en dienden getakeld te worden.

Het is niet de eerste keer dat er op deze rotonde een ongeval gebeurt. Het Agentschap Wegen en Verkeer nam daarom in 2015 enkele maatregelen om de veiligheid te verhogen. “We hebben enkel de ongevalcijfers tot 2016, maar van de politie hebben we de laatste jaren alvast geen meldingen of vragen gehad”, reageert Anton De Coster, woordvoerder AWV. “Een ongeval is niet altijd aan de infrastructuur te wijten. Naar aanleiding van dit ongeval zullen we wel de ongevalcijfers van de laatste jaren opvragen bij de lokale politie.”

In mei 2018 gebeurde er alvast nog één zwaar ongeval. Na een knal tegen de rotonde vatte een wagen vuur. De herstelling van de rotonde gebeurde een maand later. “AWV heeft al verschillende maatregelen genomen om de snelheid te verlagen, maar we zullen samen met de politie en AWV bekijken of er nog bijkomende maatregelen nodig zijn”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Op het eerste zicht moet er nog meer opvallende en meer duidelijke signalisatie aangebracht worden.”