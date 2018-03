Extra parking tijdens lenteshopping 17 maart 2018

Dit weekend organiseert de handelsvereniging Kwixx een lenteshopping. De winkels zijn ook open op zondag 18 maart van 14 tot 18 uur. Om het winkelgebeuren in Tienen extra te promoten, stelt VIA Tienen, op vraag van de stad, zijn speelplaats in de Waaibergstraat op zaterdag en zondag ter beschikking als gratis parking. (VDT)