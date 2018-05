Expo Jaak Villeneuve 12 mei 2018

Jaak Villeneuve exposeerde een 60-tal werken in OC Buksboom in Bost. Jaak is een mondschilder, die geboren werd zonder armen. "Ik heb eerst getracht met mijn voeten te schilderen maar op 9-jarige leeftijd schakelde ik over. Ik maak schilderijen in alle genres en ben daar elke dag mee bezig. In de voormiddag schilder ik in Vissenaken, in de namiddag in mijn atelier aan het stadspark in Tienen.





(HCH)